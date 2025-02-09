انس نصري يدخل على خط خلاف اصالة نصري وطليقها طارق العريان

وفي تفاصيل جديدة دخل انس نصري شقيق اصالة على خط الخلاف معلنا انه سيت حل هذه الازمة وديا وقال: "سوف نقوم بحل هذه الأزمة ودياً وهذه فرصة لحل كل المشاكل والخلافات العالقة منذ انفصالهما وهذا لأجل مصلحة الأولاد".وكان قد فوجئ محبو الفنانة أصالة نصري، بحذف إحدى أشهر أغنياتها "60 دقيقة حياة"، التي طرحتها ضمن ألبوم يحمل الاسم نفسه في العام 2015، من منصة "يوتيوب".بدوره كشف طارق العريان طليق اصالة عن نيته بحذف جميع اغانيها حتى تعود ملكيتها وأرباحها رسمياً إليه، ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً وحذفه لاغنية "60 دقيقة حياة" ليست سوى البداية.وأكد العريان أن أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة ع اللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة الى ألبومَي "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة"، سوف يتم حذفها كلها لاحقاً، وذلك بعد تقديمه لإدارة "يوتيوب" الأوراق الرسمية التي تُثبت ملكيته لها.