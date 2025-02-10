وفاة ابن الممثلة السورية انجي مراد بعد يوم واحد على رحيلها

لايزال اسم الفنانة السورية انجي مراد يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان فجع الوسط الفني واصدقائها بوفاتها.





وفي اول تعليق لزوجها سامر حقي قال: الحمدالله..اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها.



وتابع: بقلب مليان وجع و حزن.. انعي زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري اللي راحت وتركتني مكسور القلب.. رحتي وتركتي فراغ ما الو نهاية بس بعزي نفسي انك صرتي بعين الرحمن وبرحمته..



واختتم منشوره قائلا: الله يرحمك ويحمعني فيكي في جناته .. ان لله وان اليه راجعون.