نداءات من الشعب السوري تصل الى مكسيم خليل وهو يحذر من الأسوأ
وجه الممثل السوري مكسيم خليل رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي على تطبيق اكس كشف من خلالها النداء الذي وصله من الشعب السوي.
وفي التفاصيل، فقد كتب مكسيم: " الكثير من النداءات والرسائل تصلني حول مشاكل : الكهرباء- الوضع الأمني في حلب - مستقبل الإعلام والتلفزيون السوري ورؤيته - أزمة رواتب الموظفين- رواتب المتقاعدين سواء مدني او جيش -فصل بعض الموظفين - البيوت و السكن و التسكين -حرية الاعتصام - العدالة الانتقالية - تسوية اوضاع متورطين بالدم السوري ..وغيرها الكثير .. ممكن ناس تقول هاد طبيعي ..و ناس تقول لأ .. لكن: اكثر الفراغات التي تؤثر سلباً وخاصة في الدول الخارجة من الحروب والصراعات هو الفراغ بين الحكومة و المواطن".
وتابع قائلا: " المواطن يطالب ..و الحكومة تحاول.. لكن لا يوجد صلة وصل بين الطرفين . - وجود ناطق باسم الحكومة او حتى بكل قطاع منفرد يخرج بڤيديو مصور أو مؤتمر صحفي اسبوعياً مثلاً يوضح فيه الخطة او الرؤية والمدة التقديرية ..المنجزات والعقبات والمبررات و بتحدث عن مطالب محقة هو "رابط اخلاقي ومهني بين المواطن والدولة"
واختتم رسالته محذرا من الأسوأ: " التماس مع الشارع وهمومه وتحويله إلى شريك في حل المشكلة سيجعله يفهم ..يتحلى بالصبر.. الوعي والصبر مطلوب من الدولة و من المواطن بهي المرحلة . فالهدف الأسمى هو اعادة بناء وطن لكل السوريين ."