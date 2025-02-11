النيابة العامة تستدعي شيرين عبد الوهاب وهذه تهمتها!

التحقيقات كشفت عن غياب البصمة الصوتية للمطربة في النسخة التي نُشِرَت على منصات يوتيوب وتيليجرام، ما يثير الشكوك حول دورها المباشر في تسريب الأغنية وتجاوز حقوق المؤلف بشكل واضح.وبحسب التقرير الفني، لم تتمكن الفرق المختصة من رصد البصمة الإلكترونية للأغنية على القناة المسؤولة عن نشرها على يوتيوب. اُسْتُخْدِمَت تقنيات حديثة للكشف عن مصدر القناة المتورطة، لكن لم يُتَوَصَّل إلى أي دليل يثبت ارتباط شيرين عبد الوهاب أو فريقها بها.واتهم المؤلف طارق عبد الستار، في بلاغه، شيرين عبد الوهاب بتسريب أغنية "كل الحاجات" بصوتها عبر تطبيقات يوتيوب وتيليجرام دون الحصول على إذن سابق منه، ما تسبب بأضرار حقوقه الأدبية والمادية. وقال في التحقيقات أنه فوجئ بنشر الأغنية على هذه المنصات من قبل أشخاص مقربين للمطربة.من جهة أخرى، يطالب عبد الستار بإجراءات قانونية تحفظ حقوقه في الأغنية، مشيرًا إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة التسريب غير المصرح به. وقد أوضح أن الأغنية كانت ملكًا له، ولم يكن هناك أي اتفاق مع شيرين عبد الوهاب قبل نشرها بصوتها.