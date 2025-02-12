والدة انجي مراد تكشف سبب وفاتها لاول مرة وباسم ياخور ينعيها

ونعى باسم ياخور اليوم صديقته في مسلسل "حرملك" و "بقعة ضوء" عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام"، إذ شارك صورتها وأرفقها بتعليق قال فيه: "الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة إنتي وطفلك"، مع إضافته إيموجي القلب المكسور".

كما كشفت والدة أنجي، آني أورفلي، تفاصيل عن مرض ابنتها وما حصل معها قبل الوفاة، عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك".

وقالت آني في الساعات الماضية أن ابنتها كانت مصابة بإنفلونزا والتهاب خفيف ما لبث أن تحول لالتهاب قوي، بسبب رفض أنجي تناول أدوية من الممكن أن تضر بصحة جنينها.

وكتبت الأم الناشطة في شؤون رعاية الكلاب : "بنتي معها كان التهاب فقط.. وعملوا بلبنان تحاليل مافي أي فايروس، بس هي خافت تاخد أدوية وتأثر عالولد، لصار معها التهاب قوي".

تابعت : "اهملت بصحتها خوفا على ابنها وجريب عادي والكل مصدوم بس خلص اللّٰه حابب ياخد هالملاك واخدها منا ".

ثم أضافت : "واليوم راح شخص يعمل الها عمرة راحت طاهرة نفسى هي وابنها اللّٰه يرحمك ويحسن اليكي".