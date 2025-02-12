سيف نبيل ضيف علي ياسين في حلقة مميزة من الفصول الأربعة

و سيواجه سيف في الحلقة نفسه أكثر من مرة بمراحل عمرية عدة من حياته من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينه وبين ذاته ؟ وهل سيصمد بوجه الاسئلة النارية؟





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