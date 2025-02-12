سيف نبيل ضيف علي ياسين في حلقة مميزة من الفصول الأربعة
يطل الفنان العراقي سيف نبيل في حلقة و مميزة من برنامج الفصول الاربعة بمناسبة اقتراب عيد الحب مع الاعلامي علي ياسين ليتحدث بجرأة ومن دون قيود عن مراحل عدة في حياته (انكساراته ونجاحاته - حياته العاطفية والعائلية - الحنين الى الماضي وطفولته، ورده على كل الانتقادات القاسية التي واجهها في مسيرته).
و سيواجه سيف في الحلقة نفسه أكثر من مرة بمراحل عمرية عدة من حياته من خلال الذكاء الاصطناعي، فكيف ستكون المواجهة بينه وبين ذاته ؟ وهل سيصمد بوجه الاسئلة النارية؟
تابعوا حلقة جديدة من البرنامج اليوم الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف على تلفزيون الجديد بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر اليوتيوب