آخر ظهور لـ بلال الكبيسي المنشد العراقي في طيور الجنة قبل وفاته

وفي التفاصيل، كشف المخرج والمنتج محمود سعدة، سبب وفاة صديقه بلال الكبيسي في منشور نعاه فيه عبر صفحته الشخصية في "انستغرام".

وكتب سعدة: "في ذمة الله أخي الحبيب المنشد بلال الكبيسي.. في آخر عمل شارك فية كان لا يستطيع الوقوف من المرض إلا انه أصر على إكمال العمل لأنه كان لأجل فلسطين في أوبريت كلنا فلسطين، رحمك الله يا صاحب القلب الرقيق إنا لله وإنا إليه راجعون".