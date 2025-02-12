آخر ظهور لـ بلال الكبيسي المنشد العراقي في طيور الجنة قبل وفاته

وفي التفاصيل، كشف المخرج والمنتج محمود سعدة، سبب وفاة صديقه بلال الكبيسي في منشور نعاه فيه عبر صفحته الشخصية في "انستغرام".
وكتب سعدة: "في ذمة الله أخي الحبيب المنشد بلال الكبيسي.. في آخر عمل شارك فية كان لا يستطيع الوقوف من المرض إلا انه أصر على إكمال العمل لأنه كان لأجل فلسطين في أوبريت كلنا فلسطين، رحمك الله يا صاحب القلب الرقيق إنا لله وإنا إليه راجعون".
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A post shared by Mahmoud Saadah (@mahmoudsaada)
A post shared by Mahmoud Saadah (@mahmoudsaada)
وكان قد نعى المنشد محمد بشار صديقه الراحل عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وكتب: "رحت وكسرت قلبي .. انا مش مصدق لسه وبحاول اقنع حالي اني بحلم .. ضحكتك وروحك الحلوة وصوتك واحساساك اللي بحبه .. طيبة قلبو يا جماعة بتتوزع عبلاد … اصيل وشهم، الله يصبرنا عفراقه … ادعولو كتير .. وادعوا لبنته نوارة وزوجته بالصبر …الله يرحمك يا بلال الكبيسي
الفاتحة".
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