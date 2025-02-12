ثروة سيف نبيل الى الواجهة وهو يروي قصة مؤثرة

تحدث سيف عن احدى اكثر الازمات تأثيرا في حياته، وهي حرمانه من زيارة وطنه العراق بسبب ازمة قضائية حرمته من زيارة قبر والده ورؤية والدته. كما اختار فنانة لبنانية بين ميريام فارس و نانسي عجرم و اليسا لاغنية عراقية من الحانه. كما تحدث علق لأول مرة على اخبار الخلاف بينه وبين بلقيس فتحي بعد الديو الذي جمعهما ورد على الانتقادات التي طالته جراء مشاركته في "عراق ايدول". وفي ختام هذا الفصل، واجه سيف نبيل نفسه بعمر العشرين بتقنية الهولوغرام. وختاما في فضل الشتاء، تحدث سيف نبيل عن مفهوم الانكسار في حياته، استذكر والده ودمع على الهواء وعبر عن اشتياقه لوالدته التي لن يراها منذ سنوات، كما اختار بين نادين نسيب نجيم و سيرين عبد النور و ماغي بو غصن لثنائية تمثيلية. وفي ختام الحلقة واجه سيف نفسه بعمر الشيخوخة.

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