سجن فجر السعيد 3 سنوات في قضية امن الدولة

من جانبها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت، سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكانت فجر السعيد قد اعتذرت الى العراق بقولها: "انطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه الى مجاريها وتضميد جروح الماضي، أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق... عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوّابون. كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره".