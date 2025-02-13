سجن فجر السعيد 3 سنوات في قضية امن الدولة
أصدر القضاء الكويتي، يوم الخميس، حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الإعلامية "فجر السعيد" بتهمة تتعلق بأمن الدولة، فيما قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سحب دعوى قضائية كان قد رفعها ضدها.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة أسندت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس، أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل فتمت تبرئتها منها.
من جانبها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت، سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت فجر السعيد قد اعتذرت الى العراق بقولها: "انطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية- العراقية بين البلدين والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه الى مجاريها وتضميد جروح الماضي، أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق... عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوّابون. كما قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره".