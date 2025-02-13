اعلامية مصرية تهاجم بسمة بوسيل وتدافع عن تامر حسني: اتجوزتيه لاجل الشهرة وهي ترد

وفي التفاصيل، أثارت تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل حول علاقتها بطليقها الفنان المصري تامر حسني جدلًا واسعًا، خصوصاً بعد ظهورها قبل أيام في بودكاست.

وفي تعليق مباشر على ما قالته بسمة، وجهت الإعلامية هالة سرحان رسالة حادة عبر صفحتها الشخصية على منصة "إكس"، حيث انتقدت حديثها عن تامر حسني، قائلة: "عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكرة نفسك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي؟ لا يا شاطرة، أنتِ تزوجتيه بهدف الشهرة واستخدمتيه كوسيلة لتحقيق ذلك، لكن في النهاية مجرد فقاعة وانفجرت".

تصريحات هالة سرحان دفعت بسمة بوسيل للتعليق عليها، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام". وعلقت بسمة قائلة: "الأستاذة باروكة كوبري سرحان عيب على سنك".

وفي ستوري آخر قالت بسمة: "طول عمري بحس البواريك بتقلل الـ iq خسارة". واضافت: "تذكير هام: ابتعدوا عن بواريك كوبري سرحان يا جماعة، مضروبة".