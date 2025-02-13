باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من "حكي غير" مع تمام بليق

وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية يستضيف تمام بليق، النجم باسم فغالي.
وتأتي الحلقة اليوم مساءً عند الساعة التاسعة والنصف عبر قناة "الجديد".
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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
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