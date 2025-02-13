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باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من &quot;حكي غير&quot; مع تمام بليق
باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من "حكي غير" مع تمام بليق
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باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من "حكي غير" مع تمام بليق

فن

2025-02-13 | 10:57
باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من "حكي غير" مع تمام بليق
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Aljadeed
باسم فغالي في حلقة نـ ـارية من "حكي غير" مع تمام بليق

حلقة جديدة من برنامج "حكي غير" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق، بمناسبة عيد الحب.

وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية يستضيف تمام بليق، النجم باسم فغالي.

وتأتي الحلقة اليوم مساءً عند الساعة التاسعة والنصف عبر قناة "الجديد".

 

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