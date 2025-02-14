اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان

اثارت الفنانة اللبنانية اليسا ضجة كبيرة بعد ان توجهت برسالةشكر لوزير الاشغال العامة والنقل بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي.

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