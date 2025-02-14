اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان
اثارت الفنانة اللبنانية اليسا ضجة كبيرة بعد ان توجهت برسالةشكر لوزير الاشغال العامة والنقل بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي.
وكتبت اليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي: الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات.. شكراً لكم على حماية اللبنانيين والوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن والمواطن، وشكراً لوزير الاشغال العامة والنقل على قراره الشجاع اليوم الذي حمى مطار بيروت - رفيق الحريري.