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اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان
اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان
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اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان

فن

2025-02-14 | 03:54
اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان
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Aljadeed
اليسا توجه رسالة شكر لوزير الاشغال بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في لبنان

اثارت الفنانة اللبنانية اليسا ضجة كبيرة بعد ان توجهت برسالةشكر لوزير الاشغال العامة والنقل بعد منعه اعطاء تصريح لطائرة ايرانية بالهبوط في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي.

وكتبت اليسا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي: الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات..  شكراً لكم على حماية اللبنانيين والوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن والمواطن، وشكراً لوزير الاشغال العامة والنقل على قراره الشجاع اليوم الذي حمى مطار بيروت - رفيق الحريري.

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