سامر المصري بتصريح مفاجئ حول المستجدات في سوريا: بدنا نعيش!

وفي التفاصيل، شارك سامر المصري مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو جاء فيه: "الشعب السوري: ما بقا فرقان معنا شي.. بس بدنا نعيش".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، فانهالت التعليقات التي جاء فيها: "الله يجبر بخاطر كل سوري ويعوضكم بعد صبركم"، وقال آخر: "اي نعم وما بقا عنا صبر ننطر كمان ليتحسن الوضع لان خلص عمرنا وهلك شبابنا ونحنا ناطرين".