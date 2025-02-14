سامر المصري بتصريح مفاجئ حول المستجدات في سوريا: بدنا نعيش!
فاجأ الممثل السوري سامر المصري، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد أن نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن وضع الشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، واستلام الرئيس احمد الشرع الحكم، وتعيينه رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي التفاصيل، شارك سامر المصري مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو جاء فيه: "الشعب السوري: ما بقا فرقان معنا شي.. بس بدنا نعيش".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، فانهالت التعليقات التي جاء فيها: "الله يجبر بخاطر كل سوري ويعوضكم بعد صبركم"، وقال آخر: "اي نعم وما بقا عنا صبر ننطر كمان ليتحسن الوضع لان خلص عمرنا وهلك شبابنا ونحنا ناطرين".