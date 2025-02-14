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مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد احلام بطريقة رومانسية
مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد احلام بطريقة رومانسية
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مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد احلام بطريقة رومانسية

فن

2025-02-14 | 07:24
مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد احلام بطريقة رومانسية
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Aljadeed
مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد احلام بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة الاماراتية احلام الشامسي بعيد ميلادها وعيد الحب معا حيث وثقت الاجواء المميزة والهدايا الفخمة التي تلقتها من زوجها القطري مبارك الهاجري.

وفي التفاصيل نشرت احلام مجموعة من الصور التي توثق الاحتفال الفخم الهدايا الثمينة التي تلقتها وعلقت قائلة: الحمد لله على نعمه الحياه الحمد لله والشكر على كل نعمه ربي اعطاني اياها اسأل الله لي ولعايلتي اولادي وزوجي واهلي واصحابي واحبابي ومتابعيني البركه والصحه والفرح والسعاده والنجاح والحب والرضى والستر والامان ولكم ويارب كل سنه تكون اجمل وما اجمل هذا اليوم الذي يشعرني بمحبتي لديكم واهتمامكم بي ربي لا تحرمني كل نعمك   
بدوره زوجها مبارك الهاجري وجه رسالة مؤثرة لها قائلا: الى الغالية الحبيبة العزيزه ام فاهد قطعنا من العمر 25 سنه جميلة وكل عام يزداد حبك حب وترابط اقوى اسأل الله العلي القدير ان يتمم علينا بالكمال والصحه والنجاح ويحفظ لنا عيالنا واقربائنا وحبايبنا ومن يعز علينا وكل عام وانتي اجمل وانجح إنسانه بهذا الكون.
 
 

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