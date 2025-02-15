أجواء رومانسية مميزة بانتظاركم في حلقة خاصة بعيد الحب "مع رابعة" الليلة على الجديد

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بحلقة خاصة بعيد الحب من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من النجوم والشخصيات الفنية والإعلامية، ضمن أجواء مميزة وحماسية.