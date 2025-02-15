جليلة متهمة باستفزاز بسمة بوسيل واول تعليق لها مفاجئ

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
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خرجت الاعلامية الكويتية مي العيدان عن صمتها وعلقت على قرار سجن صديقتها الاعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات وتوجهت لـ جمهورية العراق برسالة.
عاد الفنان اللبناني جاد خليفة الى الساحة الفنية بانطلاقة جديدة مع طرحه احدث اغانيه "شو مرق ع راسي" من كلمات محمد الرفاعي، الحان و توزيع سيمون فارس من اخراج محمود رمزي.
وجهت الإعلامية المصرية ياسمين عز، نصيحة للأزواج خاصة بالهدايا في عيد الحب، وذلك خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر.