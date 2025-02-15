جليلة متهمة باستفزاز بسمة بوسيل واول تعليق لها مفاجئ

تصدر اسم الإنفلونسر المغربية جليلة محركات البحث والتريند بعد ان نشرت مقطع فيديو وثقت فيه احتفالها بعيد الحب حيث ظهرت وهي مرتدية فستانا احمرا اظهر مفاتنها الجميلة ارفقته باغنية النجم المصري تامر حسني الامر الذي اعتبره الجمهور استفزازا لطليقة الاخير بسمة بوسيل.

