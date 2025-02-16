نجوى كرم توجه رسالة حب لزوجها: كل العمر وأنت حبيبي
وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة حب مقتضبة الى حبيبها من خلال منشور عبر صفحتها على انستغرام بمناسبة يوم الحب، وهي من المرات النادرة التي تعبر فيها عن مشاعرها وتنقل جزء من حياتها الشخصية عبر السوشيال ميديا.
وفي التفاصيل، شاركت نجوى كرم متابعيها بصور خاصة بمناسية عيد الحب، ووجهت رسالة الى زوجها رجل الأعمال الاماراتي عمر الدهماني، كتبت فيها: "كل العمر وأنت حبيبي يا حبيبي"، وأرفقت جملتها بقلب أحمر.
وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، وعبروا عن حبهم الكبير لها وسعادتهم لسعادتها بحياتها العاطفية.