نجوى كرم توجه رسالة حب لزوجها: كل العمر وأنت حبيبي

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة حب مقتضبة الى حبيبها من خلال منشور عبر صفحتها على انستغرام بمناسبة يوم الحب، وهي من المرات النادرة التي تعبر فيها عن مشاعرها وتنقل جزء من حياتها الشخصية عبر السوشيال ميديا.

