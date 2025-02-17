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انهاء تكليف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية &quot;تامر العربيد&quot; و احالته للتحقيق
انهاء تكليف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية "تامر العربيد" و احالته للتحقيق
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انهاء تكليف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية "تامر العربيد" و احالته للتحقيق

فن

2025-02-17 | 11:07
انهاء تكليف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية "تامر العربيد" و احالته للتحقيق
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Aljadeed
انهاء تكليف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية "تامر العربيد" و احالته للتحقيق

أطلق يوم أمس طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، في سوريا، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإقالة عميد الكلية د. تامر العربيد، إلى جانب إيقاف الدوام في المعهد احتجاجاً على وجوده.

وفي التفاصيل، فقد أكدت بعض المصادر أن العميد تامر العربيد أنهى تكليفه اليوم دون الحاجة إلى احتجاج الطلاب، وتم تكليف وكيل العميد بتسيير شؤون عمادة الكلية وهو عمار الحامض، والذي لديه قبول كبير من الطلاب. 

وذكرت المصادر أنه سيجري انتخاب عميد جديد للمعهد خلال الأيام القادمة بعد اجتماع سيجري مع ممثلين من الطلاب، واختيار من بين 10 أسماء ستطرح، بحيث يكون على رغبة جميع الطلاب.

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