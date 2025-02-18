أصالة تنتصر على طليقها طارق العريان بعد أزمة " 60 دقيقة حياة "

كتب أنس نصري عبر حسابه بموقع Facebook: "اليوم هو يوم استعادة الحق، يوم انتصار الفن على العرقلة والتحديات. بعد أسابيع من الغياب القسري، عادت أغنية “60 دقيقة حياة” إلى منصة يوتيوب، مستردةً مكانها الذي تستحقه في وجدان الجمهور العربي. هذه الأغنية، التي ولدت من جهد كبير وتعب لا يوصف، ليست مجرد عمل فني، بل هي جزء من تاريخ موسيقي صنعناه أنا وأختي أصالة، الصوت العظيم الذي لا يقبل التشكيك".

وأضاف أنس نصري: رغم المناوشات والتدخلات التي حاولت طمس هذا النجاح، إلا أن الحقيقة تفرض نفسها دائمًا، ولا يمكن إخفاء صوت الحق طويلًا. ما حدث اليوم ليس مجرد إعادة أغنية، بل هو إثبات أن العمل الجاد والتفاني لا يمكن أن يُطمس أو يُلغى بقرار فردي.

أنا سعيد بهذا اليوم، سعيد بعودة عمل استثمرنا فيه القلب والروح. لا أعلم ما قد تحمله الأيام القادمة من محاولات لعرقلة هذا النجاح، ولكن ما أعلمه يقينًا أن الفن الحقيقي لا يُمحى.