سارية السواس ترفع علم الثورة السورية في اولى حفلاتها

الرئيس عون: نحن مع حرية التعبير السلمي لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر

الرئيس عون: نحن مع حرية التعبير السلمي لكن التجاوزات التي حدثت قبل أيام من قطع للطرق والاعتداء على الجيش والمواطنين هي ممارسات مرفوضة ولن تتكرر