سارية السواس ترفع علم الثورة السورية في اولى حفلاتها

وفي التفاصيل، فقد ظهرت سارية وهي ترفع علم الثورة السورية وتغني ارفع راسك فوق انت سوري حر.
وهذا ما عرضها لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ملابسها و رقصها الغير لائق بحسب ما ورد في بعض التعليقات.
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A post shared by Alremas.magazine1 - مجلة الريماس (@alremas.magazine1)
في لفتة انسانية ومفاجئة، تصدر الفنان اللبناني آدم حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما فعله في حفله الأخير تجاه معجبة مقعدة.
دخلت الفنانة العالمية كاميلا كابيو في علاقة حب مع رجل الاعمال اللبناني هنري شلهوب جونيور وقد ظهرا معاً في سهرة البافتا التي أقيمت في لندن.
أُصيب الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بأزمة صحية مفاجئة، منعته من مواكبة التزاماته الفنية الحالية، وفق ما أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".