سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !

وقالت البحراني، إن البصمات الصوتية التي عرضها شقيق فاضل بالتعاون مع الحمداني، مفبركة وذلك لإصرارها على عدم الاعتذار والتنازل عن قضية التحرش بها من المخرج عصام الشمري.

وأشارت إلى أنها تلقت مكالمات قبل نشر تلك الحلقات تخيرها بين الاعتذار أو نشر المكالمات، لكنها رفضت ذلك وهي مستعدة لمواصلة قضيتها دون أن تخضع لأي عملية ابتزاز، كما أرفقت فيديوهات تتهم فيها المخرج علي فاضل بتوزيع "برومو" حلقة الحمداني، عن طريق الرسائل الخاصة في واتساب.