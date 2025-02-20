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سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !
سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !
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سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !

فن

2025-02-20 | 05:24
سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !
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Aljadeed
سارة البحراني ترد على شقيق علي فاضل بعد تعرضها للتهديد والابتزاز !

ردت الفنانة سارة مالك نعمة والمعروفة باسم سارة البحراني على شقيق الفنان علي فاضل، بعد عرض برومو برنامج مع الإعلامي حيدر الحمداني، ينصحها بعدم الرد لامتلاكه ما ألمح إلى أنها فضائح، وقد تظاهر مبتسماً بأنه يتفرج على فيديو حساس.

وقالت البحراني، إن البصمات الصوتية التي عرضها شقيق فاضل بالتعاون مع الحمداني، مفبركة وذلك لإصرارها على عدم الاعتذار والتنازل عن قضية التحرش بها من المخرج عصام الشمري.

وأشارت إلى أنها تلقت مكالمات قبل نشر تلك الحلقات تخيرها بين الاعتذار أو نشر المكالمات، لكنها رفضت ذلك وهي مستعدة لمواصلة قضيتها دون أن تخضع لأي عملية ابتزاز، كما أرفقت فيديوهات تتهم فيها المخرج علي فاضل بتوزيع "برومو" حلقة الحمداني، عن طريق الرسائل الخاصة في واتساب.

 

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