شقيقة مكسيم خليل المقيمة في استراليا تلفت الأنظار

لفتت شقيقة الممثل السوري مكسيم خليل، سوزان الأنظار.

وفي التفاصيل، فقد شاركت سوزان على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقتها ديانا، والذي كان شارك به مكسيم منذ يومين في سوريا.

وتُقيم سوزان خليل مع زوجها وابنها وابنتها في سيدني في أستراليا، حيث تعمل في اختصاصها في الأمراض الجلدية وتحسين البشرة والعناية بها، في مركزها Heaven Beauty Room.