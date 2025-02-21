شقيقة مكسيم خليل المقيمة في استراليا تلفت الأنظار

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A post shared by Sousan Khalil (@sousan_khalil)
A post shared by Sousan Khalil (@sousan_khalil)
بعد صدور القرار الظنّي في قضية "دكتور فود"، خرجت زوجته "التيك "توكر" شروق عن صمتها، وقالت إنّ زوجها جورج ديب ظُلِمَ، في اول تعليق لها على ما حصل.
وثق رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي ال الشيخ اجواء لقائه بالممثل السوري ايمن زيدان.
عاد اسم زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب صورة لحبيبها الجديد، الذي كانت قد اخفت ملامحه عن الجمهور مكتفية بإعلان ارتباطها به وبالكشف عن الحرف الأول من اسمه وهو "A".