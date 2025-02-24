تفاصيل اصابة عمرو مصطفى بأكثر من ورم سرطاني وسط تكتمه على حالته الصحية

وعلى الرغم من تكتم عمرو مصطفى على تفاصيل مرضه، إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

كما كشف مصدر مقرب من مصطفى في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الملحن الشهير اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أن عمرو لم يخبر أحدا بتفاصيل أزمته، إذ شارك في بعض الفعاليات والمناسبات الفنية داخل وخارج مصر رغم اكتشاف مرضه.

وتابع أن مصطفى سيبدأ رحلة جديدة من العلاج خلال الأيام القادمة، حيث سيخضع للعلاج الكيمياوي.