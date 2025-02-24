ميغان ماركل تواجه أزمة جديدة والمحامي يتدخل

ونقل موقع “دايلي ميل” البريطاني تفاصيل الأزمة، حيث تقدَّم محامي دوقة ساسكس، بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي (USPTO)، في أكتوبر 2022، للحصول على إذن بيع قائمة من المنتجات التي تنتجها تحت اسم “As Ever”، ولكن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي قدم “رفضاً جزئياً” مؤلفاً من 145 صفحة، في شهر يوليو 2023، مشدداً على أنها لا يمكنها بيع الملابس، لأن اسم شركتها كان مشابهاً جداً لعلامة الأزياء الصينية ASEVER، ومقرها في مدينة شنتشن الصينية، هي شركة ملابس تزود متاجر الشوارع الرئيسة الشهيرة.واوضح الموقع أن في يناير 2024، قدَّم محامو ميغان طلباً جديداً معدلاً أزال أي ذكر للملابس بل ستبيع كل المنتجات الأخرى مثل المربى وبسكويت الكلاب وغيرها، وتمت الموافقة على طلب العلامة التجارية الخاصة بها As Ever، وسيتعين على ميغان اختيار اسم آخر إذا كانت تريد تسويق خط ملابسها الخاص.