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طارق العريان يحذف اغنية جديدة لطليقته اصالة بعد ازمة اغنية &quot;60 دقيقة حياة&quot;
طارق العريان يحذف اغنية جديدة لطليقته اصالة بعد ازمة اغنية "60 دقيقة حياة"
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طارق العريان يحذف اغنية جديدة لطليقته اصالة بعد ازمة اغنية "60 دقيقة حياة"

فن

2025-02-24 | 07:37
طارق العريان يحذف اغنية جديدة لطليقته اصالة بعد ازمة اغنية "60 دقيقة حياة"
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Aljadeed
طارق العريان يحذف اغنية جديدة لطليقته اصالة بعد ازمة اغنية "60 دقيقة حياة"

تصدر خلال الساعات الماضية قيام المخرج المصري الفلسطيني طارق العريان بحذف اغنية "الورد البلدي" للفنانة السورية اصالة نصري، وذلك بعد ازمة حذف اغنية "60 دقيقة حياة".

وفي التفاصيل، نشرت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير خبر مفادة قيام طارق العريان بحذف اغنية "الورد البلدي" لـ اصالة من على منصة "يوتيوب"، بسبب حقوق الطبع والنشر.

واثار هذا الخبر انتقاد الجمهور بسبب تكرار طارق العريان لذات الفعل عندما حذف اغنية "60 دقيقة حياة"، والتي اثارت حالة كبيرة من الجدل.

وجاء في احد التعليقات: هذا وهو يكن لها كل التقدير والاحترام اجل لو انك حاقد عليها ايش بتسوي".

وفي تعليق آخر: " هذا كل شوي يحذف".

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