والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور

ولفتت والدة جيسيكا، السيدة فيفيان كتانة، انظار الجمهور بجمالها، في احدث ظهور لها برفقة "فهد" ابن جيسيكا، حيث كان يقدم باقة ورد لجدته ويُطفئ معها شمعة العيد بفيديو لطيف.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور والفيديو الذي نشرته جيسيكا عبر انستغرام، حيث أشادوا بجمال والدة جيسيكا وقالوا إنها لا زالت شابة ونافست ابنتها جمالا.