والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور
تصدر اسم الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صور عائلية جمعتها بأفراد عائلتها.
ولفتت والدة جيسيكا، السيدة فيفيان كتانة، انظار الجمهور بجمالها، في احدث ظهور لها برفقة "فهد" ابن جيسيكا، حيث كان يقدم باقة ورد لجدته ويُطفئ معها شمعة العيد بفيديو لطيف.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور والفيديو الذي نشرته جيسيكا عبر انستغرام، حيث أشادوا بجمال والدة جيسيكا وقالوا إنها لا زالت شابة ونافست ابنتها جمالا.