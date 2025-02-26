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والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور
والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور
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والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور

فن

2025-02-26 | 05:19
والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور
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Aljadeed
والدة جيسيكا عازار تلفت الأنظار في احدث ظهور

تصدر اسم الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صور عائلية جمعتها بأفراد عائلتها.

ولفتت والدة جيسيكا، السيدة فيفيان كتانة، انظار الجمهور بجمالها، في احدث ظهور لها برفقة "فهد" ابن جيسيكا، حيث كان يقدم باقة ورد لجدته ويُطفئ معها شمعة العيد بفيديو لطيف.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور والفيديو الذي نشرته جيسيكا عبر انستغرام، حيث أشادوا بجمال والدة جيسيكا وقالوا إنها لا زالت شابة ونافست ابنتها جمالا.

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الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة
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10:22

الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة

يحل الإعلامي اللبناني سامي كليب، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في الحلقة الختامية من الموسم الأول من برنامج "الفصول الأربعة" على قناة الجديد.

10:22

الإعلامي سامي كليب ضيف الحلقة الختامية من "الفصول الأربعة" الليلة

يحل الإعلامي اللبناني سامي كليب، ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في الحلقة الختامية من الموسم الأول من برنامج "الفصول الأربعة" على قناة الجديد.

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