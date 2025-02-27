خبر صادم.. وفاة جين هاكمان وزوجته وكلبهما بظروف غامضة

خبر حزين انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، عن رحيل الممثل الأميركي الشهير جين هاكمان، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته بيتسي أراكاوا، بشكل مفاجئ حيث عُثر عليهما أمواتاً في منزلهما في سانتا في، بولاية نيومكسيكو الأميركية، الأربعاء.



وفي التفاصيل، فقد أكدت شرطة مقاطعة سانتا وفاة النجم البالغ من العمر 95 عاماً وزوجته 63 عاماً بعد منتصف ليل الخميس، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حين لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة رسميًا بعد، في حين قال قائد شرطة مقاطعة سانتا في، آدان ميندوزا، إن الزوجين ماتا مع كلبهما، وأنه لا يوجد مؤشر فوري على وجود عمل مدبر، وفق ما نقلته وسائل اعلام أميركية.

ويعتبر رحيل جين هاكمان نهاية حقبة من السينما الكلاسيكية الحقيقية، حيث كان أحد آخر العمالقة الذين تركوا بصمتهم في السينما، وسيبقى اسمه محفوراً كواحد من أعظم الممثلين في تاريخ هوليوود.

