تفاصيل جديدة عن حالة عمرو مصطفى بعد اصابته بالسرطان

وفي التفاصيل، كتب خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الحمدلله.. قمنا بزيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى.. وهو يطمأنكم بأنه سوف يبدأ رحلة العلاج.. وإن شاء الله يقوم منها على خير".بدوره، أكد الشاعر تامر حسين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الروح المعنوية للملحن عمرو مصطفى مرتفعة كثيراً، بعد أن وجد الدعم من زملائه وأصدقائه النجوم وكذلك الجمهور الكبير الذي تمنى له الشفاء العاجل.وأضاف تامر أن الحالة الصحية لعمرو مصطفى مستقرة بشكل جيد، إلا أنه سوف يبدأ رحلة علاج جديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتلقى بعض جرعات الكيمياوي، والتي حدد له الفريق الطبي المعالج حتى يتم القضاء على المرض بشكل نهائي.كما تابع أن عمرو مصطفى أصبح يمارس حياته بشكل شبه طبيعي، كما عاد إلى العمل ويعكف حاليا على تلحين بعض الأعمال التي سوف تخرج إلى النور قريباً، هذا بجانب تلحينه بعض الأغنيات ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.