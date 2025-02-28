تطورات مفاجئة في قضية نادر صعب وريهام سعيد

الجديد في القضية هو ما نشرته صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، حيث قالت في منشور على حسابها عبر انستغرام: "توجه الدكتور نادر صعب الى لبنان قادما من دبي، حيث تمكث الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وذلك للتنازل عن القضايا القضائية التي رفعها ضدها، وبناء على طلب من السفير المصري وبحضور القنصل المصري، حيث توجه الطبيب نادر صعب بأقصى سرعته الى لبنان في خطوة تعكس حسن نيته وعدم رغبته في سجنها رغم حملات التشويه التي تعرض لها، واكد نادر صعب ان غايته لم تكن الانتقام بل الدفاع عن سمعته وحقوقه".وأضافت شربليتا في منشورها: "من جهتها، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تنازلها عن جميع القضايا التي رفعتها في مصر ضد الدكتور صعب، في اطار تسوية قانونية عادلة".ولفتت شربليتا الى انه "بعد ذلك، توجه الطرفان الى مبنى القنصلية المصرية في بيروت لامضاء التنازلات القانونية، والتي بموجبها سيتم اطلاق سراح الإعلامية ريهام سعيد وعودتها الى مصر في اليوم الأول من حلول شهر رمضان المبارك، على ان تتنازل مباشرة عن القضايا العالقة هناك".وختمت شربليتا منشورها بالقول: "وبذلك، تكون القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني والعربي، قد أغلقت بالكامل تحت سقف القانون، حيث استعاد كل طرف حقوقه، لتنتهي الازمة بصورة نهائية".