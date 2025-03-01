مطالبات بسحب الجنسية الكويتية من روان بن حسين

تصدر اسم الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين محركات البحث والتريند، إذ طالب عددا من النشطاء بسحب جنسيتها الكويتية عقب اساءتها لدول الخليج.



وفي التفاصيل، فقد كتب أحدهم : ” اكثر شي اتمناه حاليًا ان تشمل قرارات سحب الجناسي سحبها من روان بن حسين دائمًا تسيء لدول الخليج وفالاخير تأتي وتقول السفارة الكويتية ووزارة الخارجية الكويتية لم يدافعوا عني !”.



كما عبّر البعض عن انزعاجهم من حركاتها المثيرة وملابسها الضيقة والفاضحة و التي تسيء للعادات والتقاليد الخليجية.