وفاة محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الاسبق ومؤسس مهرجان اصيلة

وفي التفاصيل، غيب الموت، مساء الجمعة، محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الأسبق، ومؤسس مهرجان اصيلة.

وأثار الخبر حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور ومحبي الراحل، الذين راحوا يحكون عن منجزاته، وداعين الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته.

وتولى محمد بن عيسى حقيبة وزارة الثقافة المغربية خلال الفترة من 1985 حتى 1992، ثم انتقل للعمل سفيراً للمغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية من 1992 حتى 1999.

وعاد بن عيسى إلى الحكومة المغربية عام 1999 ليصبح وزيراً للخارجية في مهمة استمرت 8 سنوات حتى 2007، وشهدت تعامله مع عدد من الملفات المهمة.

وولد محمد بن عيسى في 3 يناير 1937، وسافر عام 1953 إلى مصر لدراسة الصحافة، ثم حصل على منحة في أوائل الستينات لدراسة الصحافة بجامعة منيسوتا الأمريكية.

وبدأ بن عيسى عمله السياسي كملحق إعلامي في البعثة المغربية الدائمة بالأمم المتحدة، وتدرج في عدة مناصب حتى عودته إلى المغرب عام 1976، لتولي مهمة رئاسة تحرير إحدى الصحف تزامناً مع ترشحه إلى البرلمان ممثلاً عن مدينة أصيلة، مسقط رأسه.تلقى محمد بن عيسى عدة تكريمات خلال مسيرته، أبرزها «جائزة الشيخ زايد للكتاب» كأفضل شخصية ثقافية للدورة الثانية 2007 - 2008.

وفي 2 يونيو 2019 سلمه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، درع الألكسو؛ تكريماً له وتقديراً لدوره التنظيمي في منتدى أصيلة السنوي.

وحصل محمد بن عيسى على تكريمين رسميين في المغرب وهما "وسام العرش بدرجة ضابط" عام 1993، و«وسام العرش بدرجة ضابط كبير» عام 2008.