حبس مغني مهرجانات شهير سنة مع النفاذ

وواصلت النيابة تحقيقاتها في قضية حيازة السلاح الأبيض ليتم تحويله إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

يُذكر أن حمو بيكا قد أفرج عنه قبل أيام بعد قضائه شهرين في السجن على إثر الدعوى التي أقامها ضده الفنان هاني شاكر وقت توليه نقابة الموسيقيين بالغناء بدون تصريح، وحكم عليه فيها بالحبس شهرين، وأنهت الجهات المعنية إجراءات خروجه، بعدما تم ترحيله من سجن برج العرب إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، عقب انتهاء فترة عقوبته.