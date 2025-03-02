ريهام سعيد تطمأن الجمهور في اول تعليق بعد سجنها

بعد أيام من مناشدة الإعلامية المصرية ريهام سعيد للسفارة المصرية في لبنان، من أجل التدخل وإنقاذها، طمأنت الإعلامية المصرية الجميع، وأعلنت عن عودتها لمصر بعد حبسها في بيروت.

