ريهام سعيد تطمأن الجمهور في اول تعليق بعد سجنها
بعد أيام من مناشدة الإعلامية المصرية ريهام سعيد للسفارة المصرية في لبنان، من أجل التدخل وإنقاذها، طمأنت الإعلامية المصرية الجميع، وأعلنت عن عودتها لمصر بعد حبسها في بيروت.
ونشرت ريهام سعيد منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتطمئن الجميع قائلة "أنا الحمدلله وصلت أرض مصر حالا.. تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت".
ثم وجهت الشكر إلى داعميها قائلة: "شكرا لكل اللي كان قلقان.. أنا آسفة مش قادرة أرد على المكالمات دلوقتي.. إن شاء الله أبقى كويسة وأرد على كل المكالمات".