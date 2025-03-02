تطورات جديدة عن حالة لـ عمرو مصطفى الصحية بعد اصابته بالسرطان

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، آخر تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى العملية الجراحية التي خضع لها لإزالة ورم سرطاني.



ونشر خالد صورة قديمة تجمعه بالملحن المصري، عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “الحمدلله لسة مخلصين زيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى، وهو بيطمنكوا إنه هيبدأ رحلة العلاج وإن شاء الله هيقوم منها على خير، أنا والفنانين إسلام زكي وتامر حسين ونادر عبد الله وتامر عاشور ومصطفى نصر وهاني رمزي”.



إلى ذلك، كشف الشاعر تامر حسين في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أن “حالة عمرو الصحية مستقرة بشكل جيد، وسوف يبدأ رحلة علاج جديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتلقى بعض جرعات الكيماوي، والتي حدد له الفريق الطبي المعالج حتى يتم القضاء على المرض بشكل نهائي”.



وأكد أن “روحه المعنوية مرتفعة كثيراً، بعد أن وجد الدعم من زملائه وأصدقائه النجوم وكذلك الجمهور الكبير الذي تمنى له الشفاء العاجل”.