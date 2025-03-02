جيسيكا عازار تحتفل بعيد ابنها وتصميم قالب الحلوى يلفت الانظار

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
فاجأت ليا، الابنة الصغرى للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الجمهور والمتابعين في احدث ظهور لها، حيث اطلت برفقتها في فيديو كليب احدى الإعلانات الدعائية لشركة مصرية، حيث لفتت ليا الأنظار بنعومتها وجمالها.
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