اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري

اثار الممثل السوري اويس مخللاتي الجدل من جديد بانتقاده جهاز الامن العام السوري بعد احداث جرمانا الاخيرة.



وفي التفاصيل، نشر اويس مخللاتي منشوراً عبر صفحته الشخصية في “انستغرام”، هاجم من خلاله الامن العام، معلقاً على الاحداث الصعبة التي شهدتها جرمانا في سوريا.



وعلّق أويس من خلاله على ما يحصل في جرمانا، وقال: “جرمانا نحنا معاكي للموت”.



وأرفقها بهاشتاغ: “جهاز الأخطاء الفردية العام، اطلعوا من راسنا” .



وكانت قد شهدت مدينة جرمانا الواقعة قرب دمشق سلسلة من التوترات والاشتباكات العنيفة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت.



وكان مخللاتي أثار الجدل مؤخرا بعد انتقاده الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.