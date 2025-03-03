الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري
اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري
A-
A+

اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري

فن

2025-03-03 | 07:01
اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اويس مخللاتي في هجوم حاد على الامن العام السوري

اثار الممثل السوري اويس مخللاتي الجدل من جديد بانتقاده جهاز الامن العام السوري بعد احداث جرمانا الاخيرة.

وفي التفاصيل، نشر اويس مخللاتي منشوراً عبر صفحته الشخصية في “انستغرام”، هاجم من خلاله الامن العام، معلقاً على الاحداث الصعبة التي شهدتها جرمانا في سوريا.

وعلّق أويس من خلاله على ما يحصل في جرمانا، وقال: “جرمانا نحنا معاكي للموت”.

وأرفقها بهاشتاغ: “جهاز الأخطاء الفردية العام، اطلعوا من راسنا” .

وكانت قد شهدت مدينة جرمانا الواقعة قرب دمشق سلسلة من التوترات والاشتباكات العنيفة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت.

وكان مخللاتي أثار الجدل مؤخرا بعد انتقاده الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.

اقرأ ايضا في فن

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر بعد انفصالهما وهكذا أعلنا الخبر
10:54

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر بعد انفصالهما وهكذا أعلنا الخبر

بعد فترة من الانفصال المفاجئ الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، أعلن محمد كارتر عودته لزوجته شيماء سيف مرة أخرى.

10:54

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر بعد انفصالهما وهكذا أعلنا الخبر

بعد فترة من الانفصال المفاجئ الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، أعلن محمد كارتر عودته لزوجته شيماء سيف مرة أخرى.

سامر المصري يفضح المستور بعد سقوط الاسد: مسلسل باب الحارة استفز النظام
10:20

سامر المصري يفضح المستور بعد سقوط الاسد: مسلسل باب الحارة استفز النظام

حل الممثل السوري سامر المصري ضيفا على تلفزيون العربي، حيث كشف الكثير من الأمور والصعوبات التي كانوا يواجهونها في ظل نظام بشار الأسد، كما كشف اسرار لأول مرة عن مسلسل باب الحارة الشهير الذي شارك في بطولته بشخصية "أبو شهاب".

10:20

سامر المصري يفضح المستور بعد سقوط الاسد: مسلسل باب الحارة استفز النظام

حل الممثل السوري سامر المصري ضيفا على تلفزيون العربي، حيث كشف الكثير من الأمور والصعوبات التي كانوا يواجهونها في ظل نظام بشار الأسد، كما كشف اسرار لأول مرة عن مسلسل باب الحارة الشهير الذي شارك في بطولته بشخصية "أبو شهاب".

مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد تصريحه عن طلاقه من هنا الزاهد: النهايات اخلاق
09:02

مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد تصريحه عن طلاقه من هنا الزاهد: النهايات اخلاق

تصدر اسم الاعلامية الكويتية مي العيدان محركات البحث والتريند بعد ان هاجمت الممثل احمد فهمي بعد تصريحه الاخير عن طلاقه من الممثلة هنا الزاهد وذلك خلال خلوله ضيفا ببرنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه رامز جلال.

09:02

مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد تصريحه عن طلاقه من هنا الزاهد: النهايات اخلاق

تصدر اسم الاعلامية الكويتية مي العيدان محركات البحث والتريند بعد ان هاجمت الممثل احمد فهمي بعد تصريحه الاخير عن طلاقه من الممثلة هنا الزاهد وذلك خلال خلوله ضيفا ببرنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه رامز جلال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025