كورتني كارداشيان تحسم حقيقة زواج ابنها وانجابه لطفل بعمر الـ 15 سنة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن ماسون الابن الأكبر لنجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، رحب بطفله الأول سرًا العام الماضي، رغم أنه لم يتجاوز الـ15 من عمره.

بدورها خرجت كورتني عن صمتها وقررت وضع حدًا للشائعات المتفشية وغير المؤكدة، نافيةً إنجاب ابنها طفلة العام الماضي.



وكتبت كورتني عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": نادرًا ما أتناول الشائعات أو المؤامرات المتعلقة بي أو عائلتي، لكن هذا يتعلق بطفلي، ويبدو من الخطأ السماح لأي شخص بالتفكير للحظة أن هذه الأكاذيب صحيحة، إنها ليست كذلك.



وواصلت الأم لأربعة أطفال: ماسون ليس لديه طفلة، هذه الحسابات التي تتظاهر بأنها له بالتأكيد ليست كذلك، إنها مزيفة. ابني يقدر خصوصيته حقًا، وأطلب من جميع وسائل الإعلام أن تحترم ذلك، إنه طفل يمتلك مشاعر وحياة جميلة أمامه.

واستمرت في مطالبة الجمهور بالتوقف عن نشر الروايات الكاذبة.



واختتمت كورتني منشورها: لكل الأشخاص الآخرين الذين ينشرون مقاطع فيديو عن أطفالي، الذين بالمناسبة هم قُصّر، من فضلكم توقفوا واتركوهم وشأنهم.