مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد تصريحه عن طلاقه من هنا الزاهد: النهايات اخلاق

حل الممثل السوري سامر المصري ضيفا على تلفزيون العربي، حيث كشف الكثير من الأمور والصعوبات التي كانوا يواجهونها في ظل نظام بشار الأسد، كما كشف اسرار لأول مرة عن مسلسل باب الحارة الشهير الذي شارك في بطولته بشخصية "أبو شهاب".

