مي العيدان تهاجم احمد فهمي بعد تصريحه عن طلاقه من هنا الزاهد: النهايات اخلاق
تصدر اسم الاعلامية الكويتية مي العيدان محركات البحث والتريند بعد ان هاجمت الممثل احمد فهمي بعد تصريحه الاخير عن طلاقه من الممثلة هنا الزاهد وذلك خلال خلوله ضيفا ببرنامج المقالب رامز إيلون مصر الذي يقدمه رامز جلال.
وفي التفاصيل كتبت مي العيدان عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه: اول رجل يمر علي بحياتي يطلب الطلاق. . العاده الست اللي تطلب الطلاق لان العصمه مش بايدها ليه من فيكم الراجل. . صحيح النهايات اخلاق .