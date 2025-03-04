اصالة تفاجئ ابنتها شام الذهبي على الهواء " اللي بتقولوا شام مش حقيقي"

وفاجئت اصالة ابنتها شام على الهواء باتصال هاتفي، كاشفة عن علاقتهما القوية، وطالبة من ابنتها التخفيف من اظهار مشاعرها تجاهها.

وجاء في حديث اصالة خلال المكالمة: "انا يمكن حنينة شوي واوفر كمان، وهالشي ما الو علاقة باللي عم نقولوا اذا حقيقي، اللي بنقولوا وقت امدح شام او شام تمدحني، انا بقول عنها اذكى بنت بالدنيا، وهي بتقول عندي احلى ام بالدنيا، هادا عادي متل اي ام وبنتها، كل بنت بتشوف امها هيك، وكل ام بتشوف بنتها احلى وحدة بالدنيا".

وتابعت اصالة: "اللي بتقولوا شام اغلبو مانو حقيقي 99%، هو شعورنا تجاه بعضنا عالي، خفي يا شامي خفي بضلك تقولي ماما، صولا".

لتقاطع شام الذهبي حديث والدتها اكثر من مرة، قائلة: "ما في احلى منك ماما".