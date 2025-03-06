مازن الناطور نقيبا للفنانين السوريين.. أول معارض لـ الأسد يتولى المنصب

وفي نبذة عن النقيب المنتخب، يُعرف الناطور، المولود في مدينة درعا، بمواقفه الجريئة والمعارضة للنظام السوري، إذ كان من أوائل الفنانين الذين أعلنوا وقوفهم إلى جانب الثورة السورية، في وقت حاول فيه النظام كسب الفنانين لدعمه.وفي أول تعليق له بعد تعيينه، كتب الناطور عبر صفحته على فيسبوك: "جلّ ما أرجوه من الله أن أكون قادرًا على القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليّ كنقيب للفنانين في سوريا الجديدة.. سنقودها بروح الفريق مع أعضاء مجلس النقابة الجدد، الذين تم اختيارهم بعد مداولات ومشاورات دقيقة".وأكد الناطور أن العمل في النقابة سيتم "بنعومة ورقي الفن، ووفق القوانين واللوائح المرعية"، مشددًا على أن الهدف هو "إعلاء شأن النقابة وجعلها تليق بفنانيها"، اذ اكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار "نهضة سوريا الحرة، رغم كل المشككين والمتطيرين"، خاتما رسالته بعبارته الشهيرة: "عاشت سوريا حرة أبية".