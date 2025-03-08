وفاة الفنانة المغربية نعيمة سميح و سميرة سعيد تنعاها بكلمات مؤثرة

توفيت الفنانة المغربية المعتزلة نعيمة سميح، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وحرصت الفنانة سميرة سعيد على نعيها قائلة: "اليوم فقدت صديقة الطفولة.. جزء كبير من ذكرياتي ووجها كان دائما مشرقا بالحياة والتلقائية"، وتابعت "نعيمة لم تكن صوتا استثنائيا فقط بل كانت إنسانة دافئة، كريمة في مشاعرها، تملأ الدنيا بضحكتها وروحها الطيبة، منذ طفولتنا، كنت أنا الطفلة المشاغبة وهي الفطرية التي تتصرف بعفوية نادرة، قربها من العائلة جعلها جزءا من حياتي وحبها سيظل محفورا في قلبي".



واختتمت منشورها بكلمة مؤثرة لصديقتها وقالت: "رحلتِ لكن حضورك لن يغيب أبدا".