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اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم
اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم
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اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم

فن

2025-03-08 | 12:34
اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم
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Aljadeed
اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم

شن الممثل السوري أويس مخللاتي هجوما حادا على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع، بعد التطورات والتوترات التي يشهدها الساحل السوري منذ أيام، لاسيما في اللاذقية وطرطوس.

وفي التفاصيل، كتب اويس مخللاتي منشورا عبر حسابه على انستغرام، قال فيه: "ما يجري اليوم وما نشهده في سوريا هو إبادة جماعية لكل من هو غير متطرف ولا يسفك الدماء لكي لا نقول أقليات.. لسنا بحاجة لأحد ان يخبرنا انكم دواعش الأصل والفكر والماضي والحاضر كما نشهد إلى يومنا هذا".
وتابع: "ليس هناك مكان للتحضر معكم سوريا ليست لكم وحدكم وأشكالكم وأفكاركم لا تصلح للاندماج مع أي آخر خذوا تاريخكم المليء بالإجرام والدم"، مضيفا: "كفاكم ماضيكم الشنيع والغابر الغارق بدماء الأبرياء ابحثوا عن مستقبل أفضل إذا كان لديكم فكرة عما يسمى مستقبل وتطور واندماج وعايش. يا أيها المتطرفين".
وأرفق تعليقة بهاشتاغ: "#جولاني_بساعة_وبلاها _جولاني #رفاة_الماضي".

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