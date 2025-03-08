اويس مخللاتي يعلق على ما يحصل في الساحل السوري: سوريا ليست لكم وحدكم

وفي التفاصيل، كتب اويس مخللاتي منشورا عبر حسابه على انستغرام، قال فيه: "ما يجري اليوم وما نشهده في سوريا هو إبادة جماعية لكل من هو غير متطرف ولا يسفك الدماء لكي لا نقول أقليات.. لسنا بحاجة لأحد ان يخبرنا انكم دواعش الأصل والفكر والماضي والحاضر كما نشهد إلى يومنا هذا".وتابع: "ليس هناك مكان للتحضر معكم سوريا ليست لكم وحدكم وأشكالكم وأفكاركم لا تصلح للاندماج مع أي آخر خذوا تاريخكم المليء بالإجرام والدم"، مضيفا: "كفاكم ماضيكم الشنيع والغابر الغارق بدماء الأبرياء ابحثوا عن مستقبل أفضل إذا كان لديكم فكرة عما يسمى مستقبل وتطور واندماج وعايش. يا أيها المتطرفين".وأرفق تعليقة بهاشتاغ: "#جولاني_بساعة_وبلاها _جولاني #رفاة_الماضي".