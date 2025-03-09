سوسن ارشيد تنتقد ما يحصل في الساحل السوري ومكسيم خليل يؤيدها

وتفاعل نجوم الفن السوري مع الاحداث الاخيرة المؤلمة التي تشهدها سوريا حيث كتبت الفنانة السورية سوسن ارشيد منشورا مطولا استنكرت فيه التعرض للمدنيين العزل محملةَ اللوم على الرئيس السابق بشار الاسد وقالت: والله ما حدا شمتان وفرحان غير الهارب تحقق السيناريو يلي اشتغل عليه هوي و ابوه قبله سنين وسنين وزرعوا بذررة الطائفية بينكم واقنعوكم ان السوري عدو وحسب الطائفة ومكان الاقامة.

وتابعت سوسن حديثها: يا حيف على كل حدا تسول له نفسه قتل سوري بريء مدني لا حول له ولا قوة.

اهذا ايمانكم ودينكم ؟ اهذا ما امركم الله به يا ابناء بلدي؟ ما تفعولونه كفر كفر ولن يجلب سوى غضب الله والسماء وسيدمر البلد فوق رؤوس الجميع.

واختتمت حديثها قائلة: هذا يوم حزين ولا يشبه الحرية التي طالب بها ابناء بلدي حاملين الورود للعيش بكرامة وحرية والعيش المشترك.



بدوره الفنان مكسيم خليل قد اعاد ما كتبته يارا وعلق قائلا: حكيتي يلي بقلبي..

ما بعرف كيف ممكن نفتح قلوب السوريين لله.. مثل ما الله بريد فعلا.. مو مثل ما مفكرين هيك بريد.