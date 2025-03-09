باسم ياخور يواصل هجومه بعد الاحداث المؤلمة في الساحل السوري

حيث تصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.وقد نشر باسم ياخور مقطع فيديو لـ مقاتل في الجيس السوري الجديد وجهاز الامن الداخلي الجديد يناشد فيها الرئيس السوري احمد الشرع للحد من عمليات قتل المدنيين التعسفي.الفيديووعلق باسم على الفيديو قائلا: شهادة السيد محمد حجي المقاتل في الجيس السوري للوقوف على حقيقة الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان بحق المدنيين الابرياء في الساحل.وتابع ياخور موجها شكره لكل من قال كلمة حق.