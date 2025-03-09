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هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس
هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس
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هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس

فن

2025-03-09 | 08:53
هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس
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هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس

تصدر وسم "رمضان احلى عالجديد" قائمة الاكثر تداولا على منصة X وذلك بعد النجاح الكبير للأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي خصّت بها القناة جمهورها اللبناني والعربي العريض.

فقد استطاعت هذه الأعمال والبرامج من حجز مكانة كبيرة عند المشاهدين الذين يحرصون على التفاعل مع احداثها وحلقاتها التي تعرض كل يوم.
ومن أهم وأبرز الإنتاجات العربية الضخمة لهذا العام والتي تقدمها لكم شاشة الجديد خلال الشهر الفضيل، مسلسل "تحت سابع أرض" للنجم السوري تيم حسن والنجمة السورية كاريس بشار.
يشارك في بطولة المسلسل نخبة من ألمع النجوم السوريين بينهم منى واصف، أنس طيارة، لين غرة، وسارة بركة، وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي.
اضافة لمسلسل "تحت سابع أرض"، تعرض القناة مسلسل "البطل" وهو تجربة درامية مميزة مقتبسة عن رواية الكاتب الراحل محمود عدوان بعنوان "زيارة الملك".
المسلسل يضم ايضاً نخبة من المع نجوم سوريا وهم محمود نصر، بسام كوسا، نور علي، وفرح بسيسو، وهو من تأليف: رامي كوسا، وإخراج الليث حجو.

كما يعرض على شاشة الجديد طيلة الشهر الفضيل البرنامج الترفيهي "رمضان أحلى بخان زمان "، ويطل الفنان اللبناني وديع الشيخ في برنامج "مع وديع"  في كل ليلة لتقديم العديد من الجوائز القيمة بأجواء حماسية مميزة.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه الشيف انطوان في رمضان الماضي، عاد الشيف المحبوب في برنامجه "الشيف أنطوان عنا" بحلّة جديدة ومنافسات أكثر تشويقًا!
في كل حلقة، يطهو الشيف انطوان وجبة رمضانية متكاملة بمشاركة ضيف شهير يساعده ويتحداه في مهمة الطهي.

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