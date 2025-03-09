اصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذا ما كشفته: العريس القادم

وفي التفاصيل قالت أصالة في رسالتها: لو بدكم تعرفوا مين أبيض قلب بالعالم كله، اسألوني ورح جاوبكم.. لودي عنده روح مليئة بالفرح والمحبة والحنان، ذكي ويتحملنا جميعًا، وينصحني أنا وأخواته وكأنه رجل ناضج لديه الحكمة.وأشادت أصالة بما يقدمه نجلها على المستوى المهني، مشيرة إلى أنه نجح في عمله، وأطلق تطبيقًا جديدًا يطوّره باستمرار، وقالت: المشروع يتطور مع لودي الذي أصبح شابًا، ويفكر في الخطوبة، ونحن نفكر في دعمه وتشجيعه.واختتمت أصالة رسالتها بتوجيه تهنئة خاصة له في عيد ميلاده قائلة: كل سنة وأنت بألف خير يا كل الخير، يا طيب، يا شاطر، يا business man، يا سند أخواتك، يا حنون.. الله يحفظك لي وأراك تحقق كل أحلامك يا نور عيوني.