نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع

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A post shared by العم سعدو (@saado.2022)
A post shared by العم سعدو (@saado.2022)
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي برسالة مؤثرة عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، عبّرت فيها عن فخرها به وبما يحققه من نجاحات، مؤكدة على طيبته وحكمته رغم صغر سنه كاشفة عن استعداده للزواج.
تصدر وسم "رمضان احلى عالجديد" قائمة الاكثر تداولا على منصة X وذلك بعد النجاح الكبير للأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي خصّت بها القناة جمهورها اللبناني والعربي العريض.
تشهد مناطق الساحل السوري اضطرابات متزايدة، تنذر بتحولها إلى صراع مفتوح قد يعيد رسم المشهد السياسي والعسكري في البلاد.