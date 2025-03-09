نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع

الى ذلك، توجهت نور علي برسالة الى رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع، اذ اشارت الى انها عرفت من خلال ما يحصل في سوريا ان "حقي رصاصة" بحسب قولها، مضيفة: "يا سيد احمد الشرع، هل انا مضطرة خاف من شيشاني عالحاجز متل ما كنت خاف من روسي وايراني، هل انا مضطرة حط على راسي؟ كونوا واضحين معنا لأن هيدي بلدي وما رح اتركها".وفي الختام، قالت نور علي، إن كل اهل المدينة بكل طوائفهم تعرضوا للرعب خلال وجودهم بمنازلهم امس، الى ان تدخل الامن العام، متوجهة الى الرئيس احمد الشرع بسؤال عما اذا كان يقبل ما قالته رئيسة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية الانتقالية، عائشة الدبس، من خلال تشبيهها ما يحصل اليوم بما فعله بشار الأسد والهجوم الكيماوي الذي شنه على اهل الغوطة".