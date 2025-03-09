الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع
نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع
A-
A+

نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع

فن

2025-03-09 | 14:03
نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نور علي تجهش بالبكاء بسبب احداث سوريا وتوجه رسالة الى احمد الشرع

نشرت الممثلة السورية نور علي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو عبرت من خلالها عن حزنها لما يحصل في سوريا والاشتباكات بين الحكومة الجديدة برئاسة احمد الشرع وفلول النظام السابق، حيث اجهشت بالبكاء وروت ما حصل معها.

الى ذلك، توجهت نور علي برسالة الى رئيس المرحلة الانتقالية احمد الشرع، اذ اشارت الى انها عرفت من خلال ما يحصل في سوريا ان "حقي رصاصة" بحسب قولها، مضيفة: "يا سيد احمد الشرع، هل انا مضطرة خاف من شيشاني عالحاجز متل ما كنت خاف من روسي وايراني، هل انا مضطرة حط على راسي؟ كونوا واضحين معنا لأن هيدي بلدي وما رح اتركها".
وفي الختام، قالت نور علي، إن كل اهل المدينة بكل طوائفهم تعرضوا للرعب خلال وجودهم بمنازلهم امس، الى ان تدخل الامن العام، متوجهة الى الرئيس احمد الشرع بسؤال عما اذا كان يقبل ما قالته رئيسة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية الانتقالية، عائشة الدبس، من خلال تشبيهها ما يحصل اليوم بما فعله بشار الأسد والهجوم الكيماوي الذي شنه على اهل الغوطة".

اقرأ ايضا في فن

اصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذا ما كشفته: العريس القادم
09:23

اصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذا ما كشفته: العريس القادم

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي برسالة مؤثرة عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، عبّرت فيها عن فخرها به وبما يحققه من نجاحات، مؤكدة على طيبته وحكمته رغم صغر سنه كاشفة عن استعداده للزواج.

09:23

اصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذا ما كشفته: العريس القادم

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي برسالة مؤثرة عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، عبّرت فيها عن فخرها به وبما يحققه من نجاحات، مؤكدة على طيبته وحكمته رغم صغر سنه كاشفة عن استعداده للزواج.

هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس
08:53

هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس

تصدر وسم "رمضان احلى عالجديد" قائمة الاكثر تداولا على منصة X وذلك بعد النجاح الكبير للأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي خصّت بها القناة جمهورها اللبناني والعربي العريض.

08:53

هاشتاغ رمضان احلى عالجديد يتصدر قائمة الاكثر تداولا على اكس

تصدر وسم "رمضان احلى عالجديد" قائمة الاكثر تداولا على منصة X وذلك بعد النجاح الكبير للأعمال الدرامية والبرامج الرمضانية التي خصّت بها القناة جمهورها اللبناني والعربي العريض.

باسم ياخور يواصل هجومه بعد الاحداث المؤلمة في الساحل السوري
07:20

باسم ياخور يواصل هجومه بعد الاحداث المؤلمة في الساحل السوري

تشهد مناطق الساحل السوري اضطرابات متزايدة، تنذر بتحولها إلى صراع مفتوح قد يعيد رسم المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

07:20

باسم ياخور يواصل هجومه بعد الاحداث المؤلمة في الساحل السوري

تشهد مناطق الساحل السوري اضطرابات متزايدة، تنذر بتحولها إلى صراع مفتوح قد يعيد رسم المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025