انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.

