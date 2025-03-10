انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

وكان لافتاً حضور جميع أفراد عائلة صعب من زوجته كلودين وابنه ايلي جونيور وزوجته كريستينا وأولادهما وابنه سيليو وخطيبته الحسناء الأردنية زين قطامي.
وتمكنت زوجة صعب و"كنتاه" من لفت الأنظار بجمالهن وأناقتهن.
وقد لفت المتابعون ان خطيبة سيليو زين قطامي تضع خاتم الخطوبة في يدها اليسرى، متسائلين عما إذا كانا قد تزوجا فعلا على ان يتم الاحتفال بذلك لاحقا.
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علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.
ما تزال احداث الساحل السوري الدامية تلقى متابعة الجمهور ومناشدتهم لإيقاف التجاوزات والانتهاكات الحاصلة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يكشف حمل عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.