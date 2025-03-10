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انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
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انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

فن

2025-03-10 | 11:43
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
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Aljadeed
انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2025 – 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وكان لافتاً حضور جميع أفراد عائلة صعب من زوجته كلودين وابنه ايلي جونيور وزوجته كريستينا وأولادهما وابنه سيليو وخطيبته الحسناء الأردنية زين قطامي.

وتمكنت زوجة صعب و"كنتاه" من لفت الأنظار بجمالهن وأناقتهن.

وقد لفت المتابعون ان خطيبة سيليو زين قطامي تضع خاتم الخطوبة في يدها اليسرى، متسائلين عما إذا كانا قد تزوجا فعلا على ان يتم الاحتفال بذلك لاحقا.

 

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