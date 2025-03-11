مازن الناطور يرقص فرحا بقرار ضم قسد لـ مؤسسات الدولة السورية

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A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لحملة انتقادات و تنمر بسبب شكلها الخارجي و تحديدا اكتسابها للوزن الزائد خلال فترة سجنها و هذا ما بدا واضحا عليها في احدث اطلالتها.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاخبارية منذ يوم امس الاثنين بمقابلة الرئيس السوري احمد الشرع مع وكالة "رويترز"، والتي كشف من خلالها عن شعوره تجاه القصر الرئاسي بالإضافة الى تطلعاته المستقبلية حوله.
تصدر خلال الساعات القليلة الماضية خبر عودة الممثلة السورية سوسن ارشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل الى سوريا بعد غياب قسري عن البلد دام لمدة 13 عام.