الرئيس السوري احمد الشرع يكشف عن شعوره داخل القصر الرئاسي: قلبي يضيق بداخله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاخبارية منذ يوم امس الاثنين بمقابلة الرئيس السوري احمد الشرع مع وكالة "رويترز"، والتي كشف من خلالها عن شعوره تجاه القصر الرئاسي بالإضافة الى تطلعاته المستقبلية حوله.



وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن مشاعره المتضاربة داخل القصر الرئاسي في دمشق، مشيرًا إلى أنه يشعر بضيق شديد داخله، في إشارة إلى الإرث الذي تركه نظام بشار الأسد.

وقال الرئيس الشرع: "بصراحة، يضيق قلبي في هذا القصر، في كل زاوية منه، أستغرب كيف خرج كل هذا الشر تجاه المجتمع السوري".

واضاف: "انا عندي شرفة تطل على كل دمشق عندما انظر الى دمشق في كل يوم اقول كيف كان هذا النظام السابق ينظر الى دمشق ويهون عليه ما يجري بها".

وتابع الرئيس السوري: "القصر انا عازم على تحويله يصدر منه خير كبير لسوريا وحتى احببت ان يشاركني فيه من اطفال المدارس يأتوا إليه زيارة وسياحة ويتعرفوا عليه لكن اردت ان ابني منه الكثير من القرارات التي تدخل الى كل بيت سوري ثم بعد ذلك سنفتح الى زيارته للعامة إن شاء الله".